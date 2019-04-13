В целях обеспечения безопасности и комфорта туристов, приезжающих в нашу страну, и граждан, прибывающих в Баку из регионов, упорядочения движения автобусов и легковых автомобилей на территории Бакинского международного автовокзального комплекса (БМАК) сдан в пользование транспортный узел.

Узел охватывает территорию в 50 000 кв.м. На территории в 8 500 кв.м проведены работы по озеленению и благоустройству, посажено более 2 000 деревьев.

На территории также функционируют состоящий из 93 номеров пятиэтажный отель Baku Crossway и заново отремонтированный двухэтажный хостел.

Легковые автомобили, средства международного, регулярного и нерегулярного общественного транспорта в целях обеспечения комфорта граждан размещены в одном месте.

В комплексе также функционируют диспетчерский пункт и пункт продажи билетов, залы ожидания, отвечающие современным стандартам объекты общественного питания, центр обслуживания «Шебеке», оказывающий телекоммуникационные, почтовые, финансовые и туристические услуги.

Кроме того, потоки транспорта и пешеходов, въезд и выезд автотранспортных средств отделены друг от друга.

На территории узла также действует Сумгайытская автостанция.