В ходе боевых действий в Ливии погибли по меньшей мере 147 человек, 614 получили ранения, сообщает ливийское отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Отмечается, что раненые продолжают поступать, и день ото дня поток пострадавших увеличивается.

В сообщении ВОЗ не уточняется, идет ли речь о гражданском населении, о бойцах вооруженных сил, верных правительству национального согласия, или о бойцах ливийской национальной армии (ЛНА), которой руководит маршал Халифа Хафтар.

В Ливии сейчас царит двоевластие – на востоке страны в городе Тобрук заседает "народный парламент", на западе в столице Триполи до последнего времени правило сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.