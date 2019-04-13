В Москве завершились закрытые переговоры по Карабаху Обновлено 14:34
В Москве закончилась трехсторонняя встреча между министрами иностранных дел России, Азербайджана и Армении Сергеем Лавровым, Эльмаром Мамедъяровым и Зограбом Мнацаканяном. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.
Далее главы МИД Азербайджана и Армении провели встречу с сопредседателями МГ ОБСЕ.
Все встречи завершились.
* * *13:40
В настоящее время встреча министров иностранных дел Азербайджана, РФ и Армении Эльмара Мамедъярова, Сергея Лаврова и Зограба Мнацаканяна продолжается с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.
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В Москве стартовала встреча министров Армении, Азербайджана и России Зограба Мнацаканяна, Эльмара Мамедъярова и Сергея Лаврова.
Как сообщалось ранее, цель встречи – обсуждение перспектив нагорно-карабахского урегулирования.
Закрытые консультации пройдут в свете итогов переговоров 29 марта в Вене президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
К министрам присоединятся сопредседатели Минской группы ОБСЕ - Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (США).