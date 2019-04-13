Синоптики рассказали о погоде на завтра
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, без осадков. Местами туман, юго-восточный ветер вечером сменится северо-западным, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 9-13, днем 15-19 градусов тепла, в Баку ночью 11-13, днем 17-19 градусов тепла.
Атмосферное давление снизится с 760 до 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-55%.
В районах Азербайджана, начиная с северных и западных, ожидаются грозовые дожди, местами сильные, возможен град. Ночью и утром местами туман, прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.
Ночью температура воздуха составит 8-13, днем 20-25 тепла, в горах ночью 3-8, днем 9-14 градусов тепла.