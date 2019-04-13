Лукашенко: Турция нуждается в белорусской технике

Турция нуждается в поставках белорусских самосвалов и сельхозтехники, сказал президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью агентству Anadolu накануне своего визита в Турцию.

"Нам критически важно иметь отношения с большим количеством государств, тем более с такими мощными и богатыми, как Турция... Вы очень нуждаетесь в нашей технике... Мы создаем карьерные самосвалы, автомобили средней и малой грузоподъемности, тракторы и так далее", - сказал Лукашенко.

По словам белорусского лидера, у Минска и Анкары есть и другие "общие интересы и точки соприкосновения - это IT-сектор, современные технологии, химическая и нефтехимическая промышленность".

Лукашенко отметил, что политические, дипломатические, гуманитарные, культурные взаимоотношения Беларуси и Турции в последнее время опережают торгово-экономические: "Паритет в торгово-экономических отношениях, объем которых достиг миллиарда долларов, надо выравнивать".