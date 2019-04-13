МИД России о военном конфликте с НАТО

Россия надеется, что военного конфликта с НАТО не будет, это было бы катастрофой для всего человечества, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"В том, что касается вооруженного конфликта с НАТО, то все здравомыслящие надеются, что этого не произойдет. Это была бы катастрофа для всего человечества. Уверен, что это понимают и в Вашингтоне, и в Брюсселе", - сказал Грушко.

"Однако в сегодняшней ситуации возрастает риск непреднамеренных инцидентов, неправильно понятых намерений. Их необходимо избежать", - добавил он.