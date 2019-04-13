«Азерэнержи» о вводе в строй новой электростанции фото; видео
В рамках «Программы реабилитации» ОАО «Азерэнержи» в последнее время проводятся ремонтные, наладочные и восстановительные работы на электростанции «Шимал-1».
Как сообщил haqqin.az глава пресс-службы ОАО Теймур Абдуллаев, в блоке электростанции заменен поврежденный рутор. Из-за замены стотонного рутора работа на «Шимал-1» была временно приостановлена. Воспользовавшись приостановкой работы, было обновлено и отремонтировано с участием местных и зарубежных специалистов электрооборудование станции.
По завершении ремонтных работ были проведены тестовые работы с участием специалистов из компаний Mitsubishi, General Electric и ABB. И вскоре электростанция «Шимал-1» вновь была введена в строй.
В результате ремонтно-восстановительных работ, начатых с сентября 2018 года, мощность электростанции «Шимал-1» увеличена с 350 мегават до 380 мегаватт.
Параллельно с выполненными на станции работами ускоренными темпами осуществляется строительство 400-мегаваттной электростанции «Шимал-2», фундамент которой был заложен президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Осуществляется реконструкция энергоблока электростанции «Север-2» с участием специалистов компании Mitsubishi. «Север-2» будет сдана в эксплуатацию летом, сказал Т.Абдуллаев.
По словам главы пресс-службы ОАО, с помощью центра управления будет обеспечена стабильная и экономичная эксплуатация электростанций «Шимал-1» и «Шимал-2». На обеих станциях общая годовая выработка составит 5,7 млрд кВт/ч электроэнергии.
Отметим, что ОАО «Азерэнержи» в рамках «Программы реабилитации» осуществляет ремонтно-восстановительные работы и на других электростанциях.