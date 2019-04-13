Как сообщил haqqin.az глава пресс-службы ОАО Теймур Абдуллаев, в блоке электростанции заменен поврежденный рутор. Из-за замены стотонного рутора работа на «Шимал-1» была временно приостановлена. Воспользовавшись приостановкой работы, было обновлено и отремонтировано с участием местных и зарубежных специалистов электрооборудование станции.

В рамках «Программы реабилитации» ОАО «Азерэнержи» в последнее время проводятся ремонтные, наладочные и восстановительные работы на электростанции «Шимал-1».

По завершении ремонтных работ были проведены тестовые работы с участием специалистов из компаний Mitsubishi, General Electric и ABB. И вскоре электростанция «Шимал-1» вновь была введена в строй.

В результате ремонтно-восстановительных работ, начатых с сентября 2018 года, мощность электростанции «Шимал-1» увеличена с 350 мегават до 380 мегаватт.

Параллельно с выполненными на станции работами ускоренными темпами осуществляется строительство 400-мегаваттной электростанции «Шимал-2», фундамент которой был заложен президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.