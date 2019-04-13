Межбанк обнародовал показатели первого квартала

Международный банк Азербайджана обнародовал финансовые результаты своей деятельности по итогам первого квартала 2019 года.

Активы МБА, по данным на 31 марта 2019 года, составили 8,5 миллиарда манатов. За прошедший квартал капитальные позиции банка еще более укрепились.

По данным на конец отчетного периода кредитный портфель банка составил 1,9 миллиарда манатов. Cо стороны банка физическим и юридическим лицам предоставлено кредитов и гарантий на сумму до 200 миллионов манатов.

Работы, проводимые с целью повышения эффективности деятельности МБА, также положительно сказались на прибыльности банка. Первый квартал 2019 года МБА завершил с чистой прибылью в 130,3 миллиона манатов. Чистая прибыль, полученная от операционной деятельности банка, составляет 85,1 миллиона манатов.