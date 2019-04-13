Лукашенко поддержал решение Эрдогана
Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал решение Турции закупить у России зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400. Об этом сообщает БелТА.
По словам белорусского лидера, американская сторона не поддерживает позицию Турции, которая закупила российское оборонительное оружие, необходимое для страны.
«Вас за это уже не критикуют, а пытаются избивать», — отметил Лукашенко.
Он подчеркнул, что Турция приняла решение как суверенное государство. Однако США критикуют ее за это, что, по словам Лукашенко, свидетельствует о том, что позиция Турции правильная.