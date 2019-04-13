Банк Республика выбран самым активным банком, поддерживающим бизнес

Банк Республика, реализовавший в 2018 году целый ряд проектов, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, победил в номинации «Ведущая организация года, поддерживающая малое и среднее предпринимательство».

«От имени Банка Республика я хотел бы выразить благодарность AMFA за оценку нашей деятельности. 2018 год был очень успешным для банка, о чем свидетельствуют хорошие финансовые результаты по всем направлениям бизнеса. Успехи, достигнутые в прошлом году, позволят нам с уверенностью смотреть в будущее и реализовать еще более амбициозные проекты», - отметил председатель правления Банка Республика Тариэль Исмайлов.