Nobel Oil Services впервые на Южном Кавказе получила сертификат стандарта ISO 37001:2016

Сертификация ABMS обеспечивает предотвращение, обнаружение и реагирование на коррупцию и другие неправомерные действия путем внедрения соответствующей передовой международной практики. Сертификат присужден по итогам аудита, проведенного компанией LRQA – структурой британской Lloyd's Register Group Limited, осуществляющей свою деятельность в 120 странах и обслуживающей 45 000 клиентов по всему миру.

Компания Nobel Oil Services впервые в нефтегазовой индустрии на Южном Кавказе получила сертификат ISO 37001:2016 системы управления противодействием коррупции (ABMS), являющейся важной частью этики и комплаенса, применив первый международный стандарт в данной области.

Применение стандарта играет важную роль в качестве регулирующей директивы и позволяет компании обеспечивать необходимые требования для внедрения и сравнительной оценки данной системы. Компания берет на себя ответственность и предоставляет акционеру, руководству, сотрудникам, клиентам, а также другим сторонам гарантии принятия необходимых мер для предотвращения неправомерных действий.

"Руководствуясь нашими основными ценностями, мы создали эффективную систему управления в области этики и комплаенса в Nobel Oil Services, где особое внимание уделяется честности и прозрачности деловых операций. Благодаря применению признанной на международном уровне передовой практики мы успешно прошли аудит по ABMS и первыми в нефтегазовой индустрии на Южном Кавказе получили данный сертификат”, - сказал Вугар Самедли, главный исполнительный директор Nobel Oil Services.

Внедрение стандарта ISO 37001:2016 является результатом расширения деятельности по эффективному управлению и играет решающую роль в создании прочной структуры соответствия нормативным требованиям, обеспечивающей устойчивый рост организации.

Nobel Oil Services является многоотраслевой компанией, специализирующейся в нефтегазовой сфере. Бизнес-подразделения, входящие в состав группы компаний, предоставляют услуги в области бурения, строительства и управления проектами, а также технического обслуживания оборудования, снабжения и повышения нефтеотдачи пластов, успешно развивая свою деятельность в нефтегазовом секторе.

Nobel Oil Services придерживается самых высоких стандартов работы как в операционном, так и финансовом отношении. Компания Nobel Oil обладает статусом “Прозрачного налогового партнера”, присужденным Министерством налогов за прозрачную финансовую деятельность.