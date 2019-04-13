Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям, сказал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

По его словам, нынешний кризис в отношениях — «не первый, но самый продолжительный», передает РИА Новости.

«Сотрудничество по гражданской и военной линиям прекращено полностью. НАТО сама отказалась от позитивной повестки дня в отношениях с Россией. Ее не существует», — сказал Грушко.

Москва надеется, что военного конфликта с блоком удастся избежать. «Это была бы катастрофа для всего человечества», — подчеркнул дипломат, выразив, кроме того, обеспокоенность тем, что военные расходы альянса превышают российские в 22 раза.