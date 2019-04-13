Дальнобойщик нелегально провез через границу гражданку Азербайджана

В Челябинской области вынесены приговоры двум гражданам Азербайджана, которые признаны виновными в незаконном пересечении государственной границы и пособничестве в этом, передает агентство новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Троицкого районного суда Челябинска.

Уроженец Азербайджана, проживающий по временному разрешению на территории России, занимался грузоперевозками на автомобиле DAF. Он помог своей землячке незаконно пересечь границу, накрыв ее одеялом в верхнем спальном месте. За это женщина заплатила ему 20 тысяч рублей. Ее обнаружили при досмотре авто сотрудниками пограничной службы.

Подсудимые утверждают, что ранее не были знакомы. В суде свою вину они признали полностью и раскаялись.

Дальнобойщика оштрафовали на 10 тыс., его нелегальную пассажирку – на 5 тыс. рублей.