Пашинян о своих ожиданиях от встречи Мамедъярова и Мнацаканяна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ожидает от встречи Мнацаканян-Мамедъяров исполнения поручения, данного министрам им и президентом Азербайджана. Как сообщает «Новости Армения», об этом Пашинян заявил в беседе с журналистами.

«Поручение касается круга обсужденных нами в Вене вопросов, обсуждений повестки – попытаться сблизить позиции», - отметил он.

Пашинян не видит ничего странного в том, что во встрече участвует глава МИД РФ Сергей Лавров: «Нет ничего странного. Россия – одна из трех стран-сопредседателей в МГ ОБСЕ. Такая практика и ранее была. Это может быть встреча под эгидой министра иностранных дел РФ, Франции или США».