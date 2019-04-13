AccessBank назвали передовой организацией, поддерживающей развитие молодежи

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Ассоциация Микрофинансирования Азербайджана (AMFA) вручила AccessBank специальную награду. Церемония вручения состоялась в рамках 15-летия AMFA. AccessBank была вручена награда в номинации "Передовая организация, поддерживающая развитие молодежи". Участвующий на церемонии вручения награды генеральный директор AccessBank Эльшан Пирмалиев отметил, что одной из главных целей банка является поддержка бизнес- и социальных проектов, направленных на развитие молодежи: "Я выражаю благодарность AMFA от имени AccessBank за высокую оценку нашей деятельности. С уверенностью могу сказать, что AccessBank и впредь будет реализовывать бизнес- и социальные проекты, направленные на развитие молодежи".

По его словам, 24% кредитного портфеля банка приходится на долю молодежи (лиц до 35 лет). Кроме того, 30% менеджеров в банке являются молодыми кадрами. В свою очередь, PR менеджер AccessBank Илькин Ахмедов коснулся проектов, связанных с молодежью. Говоря о Стипендиальной программе AccessBank, И.Ахмедов отметил, что целью проекта является поддержка студентов, обладающих высоким потенциалом: "Десяти избранным участникам были выданы стипендильные карты и эти студенты получают в каждом месяце текущего семестра 100 манатов в качестве стипендии".

Представитель банка добавил, что одним аз самых удачных проектов в данной сфере является "UNEC Business English Conversation Club", который AccessBank реализует в UNEC: "Проект, который длился два сезона, был воспринят с большим интересом и в настоящее время реализуется под названием "Access Business Talks". В рамках проекта специалисты AccessBank и наших партнеров проводят со студентами тренинги экономического, финансового и бизнес направлений. К тому же, студенты получают возможность пройти практику в банке, а также получают сертификаты". PR менеджер добавил, что большой интерес вызвал и проект AİM, реализованный AccessBank совместно с организацией "ASAN könüllüləri". В рамках проекта в различных регионах страны, в том числе и Баку были проведены тренинги для, примерно, 2000 школьников на тему "Правильный выбор специальности".