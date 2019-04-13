Турецкие самолеты заметили над Сирией

Несколько турецких военных самолетов залетели в сирийское воздушное пространство. Об этом сообщает Al-Masdar News.

Самолеты заметили над провинцией Алеппо. Они пролетели над демилитаризованной зоной в районе Рашидин и городами Хан аль-Асаль и Хан-Туман. Помимо этого, они были замечены над территориями, которые контролируют курдские вооруженные (YPG).

Между Россией и Турцией существует соглашение о мониторинге демилитаризованной зоны. Сообщается, что турецкие Военно-воздушные силы сообщали российской стороне, что намерены войти в воздушное пространство Сирии.