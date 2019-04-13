МИД Азербайджана о встрече Мамедъярова и Мнацаканяна

Сегодня в Москве по инициативе российской стороны и при участии министра иностранных дел России Сергея Лаврова состоялась встреча между главами МИД Азербайджана и Армении - Эльмаром Мамедъяровым и Зограбом Мнацаканяном, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Во встрече также приняли участие сопредседатели Минской группы ОБСЕ и личный представитель действующего председателя ОБСЕ.

В ходе встречи состоялся подробный обмен мнениями по главным вопросам урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. В этом контексте были рассмотрены перспективы продвижения переговорного процесса по конфликту с учетом итогов встречи Президента Азербайджана и премьер-министра Армении, состоявшейся 29 марта в Вене.

На встрече состоялся и обмен мнениями о мерах по уменьшению напряженности в зоне конфликта, а также возможной совместной деятельности в гуманитарной сфере.

Министры выразили согласие по принятию практических шагов по налаживанию отношений между народами двух стран, включая взаимные визиты представителей СМИ.

Участники встречи договорились продолжить общение в ближайшее время.