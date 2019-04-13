Британия направила боевые вертолеты в Эстонию

Глава минобороны Британии Гэвин Уильямсон проинформировал о размещении в Эстонии пяти вертолетов Apache, сообщает Sky News.

По словам Уильямсона, размещение вертолетов на территории Эстонии на протяжении трех месяцев является «жизненно важным».

«Угроза России, которую мы наблюдаем, очень вероятна. Это одна из причин, почему мы развертываем пять ударных вертолетов Apache», — заявил Уильямсон.

Он добавил, что британская сторона постоянно адаптируется к изменениям.