Пашинян обвинил своего кузена в совершении преступления

Следственный комитет принял в производство уголовное дело против близкого родственника премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом Sputnik Армения сообщила пресс-секретарь СК Наира Арутюнян.

Ранее Пашинян сообщил на своей странице в Facebook о том, что возбуждено уголовное дело против одного из его родственников по факту предполагаемых злоупотреблений.

По предварительным данным, двоюродный брат (сын брата матери) Никола Пашиняна Мамикон Ованнисян, подделал диплом, чтобы устроиться на работу в качестве заместителя директора национального парка "Дилижан".В ходе расследования стало ясно, что документ фальшивый.

Родственнику Пашиняна выдвинуто обвинение по части 1 статьи 325 УК РА (Подделка, сбыт или использование документов, штампов, печатей, бланков, государственных номеров транспортных средств). Ему грозит штраф в размере от 200 до 400 минимальных зарплат, либо исправительные работы на срок не более одного года, либо лишение свободы сроком не более двух лет.

Позже премьер-министр более подробно прокомментировал ситуацию, объяснив, что распорядился дать ход полученной оперативной информации, в результате чего и было возбуждено уголовное дело.