НАТО поддержала Турцию с покупкой С-400

«Анкара вносит значимый вклад в миссии НАТО в критически важных районах, в том числе в Афганистане, Ираке и Косово», — заявила она, добавив, что Турция является сильным и надежным союзником НАТО, который выполняет все обязательства в рамках альянса.

Мун также подчеркнула, что никто не обладает правом указывать членам НАТО на то, какую технику и в каких количествах закупать для обороны собственных стран.

Представитель НАТО отметила, что ранее за свободу выбора в плане закупок вооружений высказался и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

При этом Мун пояснила, что Турции необходимо знать о "последствиях любого выбора", и уточнила, что российские комплексы ПВО представляют угрозу безопасности для всей авиации НАТО и самолетов F-35, в частности.