НАТО поддержала Турцию с покупкой С-400
Закупка Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 является суверенным правом Анкары, заявила президент Парламентской ассамблеи Североатлантического альянса Мадлен Мун, передает Anadolu.
«Анкара вносит значимый вклад в миссии НАТО в критически важных районах, в том числе в Афганистане, Ираке и Косово», — заявила она, добавив, что Турция является сильным и надежным союзником НАТО, который выполняет все обязательства в рамках альянса.
Мун также подчеркнула, что никто не обладает правом указывать членам НАТО на то, какую технику и в каких количествах закупать для обороны собственных стран.
Представитель НАТО отметила, что ранее за свободу выбора в плане закупок вооружений высказался и генсек НАТО Йенс Столтенберг.
При этом Мун пояснила, что Турции необходимо знать о "последствиях любого выбора", и уточнила, что российские комплексы ПВО представляют угрозу безопасности для всей авиации НАТО и самолетов F-35, в частности.