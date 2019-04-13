В Азербайджане распоряжением президента Ильхама Алиева повышен размер пенсии участников Великой Отечественной войны, сообщает АзерТАдж.



Согласно информации, президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменения в распоряжение «Об учреждении президентской пенсии участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, лицам, работавшим во время блокады города Ленинград в период Второй мировой войны на предприятиях, в учреждениях и организациях города и награжденным медалью «За оборону Ленинграда», нагрудным знаком «Житель блокадного Ленинграда» (за исключением инвалидов войны)» от 2 июля 2012 года.



Согласно изменению, в первой части вышеуказанного распоряжения слова «121 (сто двадцать один)» заменены словами «150 (сто пятьдесят)».



Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения, которое вступает в силу с 1 апреля 2019 года.

