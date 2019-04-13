Сопредседатели о переговорах Мамедъярова, Лаврова и Мнацаканяна

"К ним присоединились сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов от России, Эндрю Шефер от США и Стефан Висконти от Франции), а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик", - говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что сегодня главы внешнеполитических ведомств России, Азербайджана и Армении - Сергей Лавров, Эльмар Мамедъяров и Зограб Мнацаканян - провели рабочую встречу в Москве, переговоры состоялись по инициативе российской стороны.

"В продолжение договоренностей, достигнутых президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном на их саммите в Вене 29 марта этого года, участники встречи обсудили ситуацию на границе и линии соприкосновения, а также перспективы для налаживания гуманитарного сотрудничества. Они также обменялись подробными мнениями по ключевым аспектам процесса урегулирования", - сказано в заявлении.

В нем также уточняется, что главы МИД Азербайджана и Армении подтвердили намерение сторон продолжить свои усилия по нагорно-карабахскому урегулированию политическими и дипломатическими средствами.

"Министры подчеркнули свою заинтересованность в дальнейшей стабилизации ситуации в зоне конфликта, в частности в ходе сельскохозяйственной деятельности. Они также согласились принять меры на взаимной основе, чтобы позволить семьям встречаться со своими родственниками, содержащимся под стражей в соответствующих центрах содержания сторон. Министры выразили готовность начать конкретную работу по установлению контактов между людьми, в том числе путем взаимных визитов представителей СМИ", - указано в сообщении МГ ОБСЕ.

В нем сообщается, что Сергей Лавров и сопредседатели Минской группы ОБСЕ еще раз заявили о приверженности посреднической миссии, направленной на достижение устойчивого мира в регионе. Кроме того, участники встречи договорились продолжить контакты в ближайшее время.