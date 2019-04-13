В Иране в результате разрушительных наводнений около 2 миллионов человек остались без крова, сообщают западные СМИ со ссылкой на Международный комитет Красного Креста и Красного Полумесяца.

Отмечается, что наводнения унесли жизни 78 человек, еще свыше тысячи пострадали. Наводнения затронули 25 из 31 провинций Ирана.