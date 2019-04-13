Миллионы иранцев остались без жилья Заявление Красного полумесяца
В Иране в результате разрушительных наводнений около 2 миллионов человек остались без крова, сообщают западные СМИ со ссылкой на Международный комитет Красного Креста и Красного Полумесяца.
Отмечается, что наводнения унесли жизни 78 человек, еще свыше тысячи пострадали. Наводнения затронули 25 из 31 провинций Ирана.
Сегодня же духовный лидер Ирана аятолла Сеид Али Хаменеи одобрил выделение до 2 миллиардов долларов из Суверенного фонда благосостояния Исламской Республики для помощи жителям и восстановления населенных пунктов, пострадавших от самых масштабных за последние десятилетия наводнений в стране, сообщает агентство Mehr.
«Использование суверенного фонда благосостояния разрешается, если нет других источников финансирования», — говорится в письме Хаменеи на имя президента и главы правительства ИРИ Хасана Роухани.
Вместе с тем духовный лидер ИРИ призвал правительство Роухани попытаться изыскать другие бюджетные средства для финансирования усилий по оказанию помощи пострадавшим, прежде чем использовать суверенный фонд.