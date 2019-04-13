Всесильный Эльман Рустамов бессилен перед простой задачей? наш комментарий
При каждой откровенной беседе с журналистами глава Центробанка Азербайджана Эльман Рустамов сетует на высокую долю наличных расчетов в стране. Человек, успешно выруливающий банковскую систему страны из самых опасных ситуаций, кажется, бессилен перед, казалось бы, простой задачей – заметно увеличить долю безналичных расчетов. То ли люди так сильно потеряли доверие к банкам, то ли велика у нас доля теневой экономики, но азербайджанцы упорно продолжают предпочитать в расчетах наличные деньги. И миллионы купюр разного достоинства ежедневно переходят из рук в руки, вызывая недовольство главного банкира и всей банковской системы страны. А о 200-манатных купюрах и говорить нечего – многие их так и не видели еще ни разу.
Нельзя сказать, что банкиры ничего не делают для достижения своих целей. Только в январе текущего года в стране было установлено 8 новых банкоматов, а в феврале к ним добавились еще 14 банкоматов. В целом же по состоянию на 1 марта этого года у нас насчитывалось 2 524 банкомата, что на 80 единиц больше, чем в марте прошлого года. Такую статистику приводит Палата надзора за финансовыми рынками.
Да, ни один банк не станет устанавливать новые банкоматы, если они не приносят пользы. Значит, объем безналичных расчетов все-таки растет, и не только через банкоматы. То же можно сказать и о POS-терминалах, и о разных дебитных и кредитных банковских картах. И действительно, рост безналичных операций наблюдается, но очень слабо. Во всяком случае до уровня развитых стран, где этот показатель превышает 50% всего денежного оборота, нам со своими полтора десятками процентов еще очень и очень далеко.
Чтобы в этом убедиться, обратимся, к статистике. Так, за три месяца с начала года финансовые учреждения Азербайджана осуществили операции на общую сумму около 642,755 млн. манатов, что на 28,11% или 141,039 млн. манатов больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом финучреждения осуществили наличные операции на сумму более 430,497 млн. манатов, что на 1,26% или 5,486 млн. манатов меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. За тот же период финучреждения осуществили операции с платежными картами всего на 209 133 млн. манатов. И это еще при том, что данная сумма стала в 3,3 раза или на 145,716 млн. манатова больше показателя соответствующего периода прошлого года.
Не радуют и инструменты, посредством которых осуществляются финансовые операции. К примеру, январская статистика Центробанка с наличными деньгами внутри страны показывает, что за месяц через банкоматы осуществлено 574 тыс. операций, в результате которых снято 982 млн. манатов. Намного меньше операций осуществлено через POS-терминалы - 34 тыс. операций на сумму 58 млн. манатов. А по безналичным расчетам за этот же месяц осуществлено через банкоматы 117 тыс. операций на сумму 18 млн. манатов. Через POS-терминалы эти показатели составляют 1836 тыс. операций на сумму 106 млн. манатов. Комментарии, как говорится, излишни.
И не надо этому удивляться. Даже с самыми простыми и дешевыми инструментами, а именно с POS-терминалами, наблюдается странная картина – их количество в стране уменьшается. В 10-миллионной стране количество POS-терминалов на 1 марта составило 66 019 единиц. Правда, в годовом сравнении количество POS-терминалов увеличилось на 779 единиц, а в месячном исчислении – на 44 единицы. Но по сравнению с показателем на начало года их количество сократилось на 91 единицу. И как при таком раскладе можно говорить о достижениях в сфере безналичных расчетов?!
Тем временем в мире уже наблюдается новая тенденция безналичных расчетов – с помощью бесконтактных карт. У нас и обычные-то карты есть не у всех, а VISA International и MasterCard уже требуют от банков Азербайджана полностью перейти на бесконтактные карты. Все банки страны до 2021 года должны предоставить своим клиентам бесконтактные пластиковые карты, имеющие преимущество при небольших платежах. В частности, при использовании бесконтактных карт не требуется введение ПИН-кода, что сводит к минимуму потерю времени. Но в то же время существует ограничение на сумму, бесконтактно можно оплачивать лишь определенную сумму, при превышении лимита требуется введение пароля. Зато, этот метод позволяет развивать токен платежи, что повышает безопасность транзакций как для продавца, так и для клиента.
Но никакие новшества и обеспечиваемые ими преимущества не могут заставить азербайджанского гражданина отказаться от шелестящих в кармане наличных купюр. И, думается, при таком подходе к этой проблеме, которая сложилась у нас годами, темпы продвижения безналичных расчетов так и останутся на низком уровне.
Эльман Рустамов считает эту задачу приоритетной. Но за приоритеты надо бороться. Усилить бы банкам пропаганду безналичных расчетов, вести соответствующую работу в школах, университетах, в крупных рабочих коллективах, через СМИ. Но, видимо, их и самих устраивает сложившаяся на азербайджанском рынке неприглядная картина. Да что об этом говорить, если после ужесточения требований к обналичке денег некоторые банкиры сами осуществляют этот процесс, естественно, за немалые проценты. Это знают и банкиры, и предприниматели и многие другие. Но меры не принимаются.
А ведь именно нал способствует развитию теневой экономики, борьбу с которой чиновники всех мастей считают одной из главных задач. Но… на словах. А когда они перейдут к делу, сказать пока трудно. Между тем, как считают аналитики рейтингового агентства DBRS, подверженность мировой финансовой системы риску от теневого банкинга растет. А это может спровоцировать или усугубить стресс и самого финансового рынка.