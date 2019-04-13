При каждой откровенной беседе с журналистами глава Центробанка Азербайджана Эльман Рустамов сетует на высокую долю наличных расчетов в стране. Человек, успешно выруливающий банковскую систему страны из самых опасных ситуаций, кажется, бессилен перед, казалось бы, простой задачей – заметно увеличить долю безналичных расчетов. То ли люди так сильно потеряли доверие к банкам, то ли велика у нас доля теневой экономики, но азербайджанцы упорно продолжают предпочитать в расчетах наличные деньги. И миллионы купюр разного достоинства ежедневно переходят из рук в руки, вызывая недовольство главного банкира и всей банковской системы страны. А о 200-манатных купюрах и говорить нечего – многие их так и не видели еще ни разу.

Нельзя сказать, что банкиры ничего не делают для достижения своих целей. Только в январе текущего года в стране было установлено 8 новых банкоматов, а в феврале к ним добавились еще 14 банкоматов. В целом же по состоянию на 1 марта этого года у нас насчитывалось 2 524 банкомата, что на 80 единиц больше, чем в марте прошлого года. Такую статистику приводит Палата надзора за финансовыми рынками.

Да, ни один банк не станет устанавливать новые банкоматы, если они не приносят пользы. Значит, объем безналичных расчетов все-таки растет, и не только через банкоматы. То же можно сказать и о POS-терминалах, и о разных дебитных и кредитных банковских картах. И действительно, рост безналичных операций наблюдается, но очень слабо. Во всяком случае до уровня развитых стран, где этот показатель превышает 50% всего денежного оборота, нам со своими полтора десятками процентов еще очень и очень далеко.

Чтобы в этом убедиться, обратимся, к статистике. Так, за три месяца с начала года финансовые учреждения Азербайджана осуществили операции на общую сумму около 642,755 млн. манатов, что на 28,11% или 141,039 млн. манатов больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом финучреждения осуществили наличные операции на сумму более 430,497 млн. манатов, что на 1,26% или 5,486 млн. манатов меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. За тот же период финучреждения осуществили операции с платежными картами всего на 209 133 млн. манатов. И это еще при том, что данная сумма стала в 3,3 раза или на 145,716 млн. манатова больше показателя соответствующего периода прошлого года.

Не радуют и инструменты, посредством которых осуществляются финансовые операции. К примеру, январская статистика Центробанка с наличными деньгами внутри страны показывает, что за месяц через банкоматы осуществлено 574 тыс. операций, в результате которых снято 982 млн. манатов. Намного меньше операций осуществлено через POS-терминалы - 34 тыс. операций на сумму 58 млн. манатов. А по безналичным расчетам за этот же месяц осуществлено через банкоматы 117 тыс. операций на сумму 18 млн. манатов. Через POS-терминалы эти показатели составляют 1836 тыс. операций на сумму 106 млн. манатов. Комментарии, как говорится, излишни.