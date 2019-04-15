В больницу доставили еще одного избитого школьника

По словам Абубекирова, из школы №158 поступил вызов. В течение пяти минут скорая помощь прибыла на место происшествия. 9-летний школьник был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой. На разных частях его тела были видны следы побоев.

В средней школе №158 Ясамальского района Баку один из учеников почувствовал себя плохо, и потому в школу была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Глава пресс-службы Министерства здравоохранения Парвиз Абубекиров подтвердил этот факт haqqin.az.

Ребенок был доставлен в Клинический медицинский центр в сопровождении представителей Минобразования. Жизни ребенка ничего не угрожает. В больнице сообщили, что там находится и мать ребенка. По словам мальчика, избили его дома.

В школе №158 haqqin.az сообщили, что ученик начальных классов (по определенным причинам имя его не раскрывается) пожаловался учителю на боль в ногах. При осмотре тела школьника было выявлено, что в верхней части обеих ног имеются многочисленные синяки. С ребенком была проведена беседа с участием соответствующих лиц. Мальчик сказал, что дома его избил отец. Для обследования была вызвана скорая помощь и ребенок в больнице была подвергнут врачебному наблюдению.

В целях оперативного расследования данного факта и принятия необходимых правовых мер в правоохранительные органы, а также в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав было направлено обращение.

Правоохранительными органами проводится соответствующее расследование по данному делу. Также Управлением образования города Баку проводится служебное расследование.