Мамед Эфендиев 15 апреля 2019, 20:40

Заголовок статьи многим покажется нереальным. И действительно, где мирный, спокойный Баку, а где раздираемая на куски мировыми и региональными державами Сирия, да к тому же через такой же неспокойный Ирак. Кто же проложит тысячекилометровые железные дороги по территории трех стран, у каждой из которых множество своих проблем?! Да у нас и в Иран-то еще полноценной железной дороги нет, приходится оказывать соседней стране помощь на сотни миллионов долларов, чтобы соединить наши стальные магистрали. А тут еще неспокойный Ирак и далекая Сирия, где все еще бушуют войны, уносящие жизни людей, разрушающие города и села.

Но пусть читатель не торопится обвинять нас в фантастических и несбыточных идеях. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство транспорта Сирии, Дамаск, Багдад и Тегеран планируют соединить свои железные дороги в единую сеть, по этому вопросу планируется трехсторонняя встреча. (Ранее глава иракской госкомпании железных дорог Талиб аль-Хусейни также сообщил СМИ о планах по проведению трехсторонней встречи по вопросу соединения железных дорог трех стран.) Сейчас страны работают над возобновлением проекта по соединению своих железных дорог, определяя дату встречи между представителями стран для выработки точек зрения. Да, данный проект является стратегическим, он был начат еще до того, как разразился сирийский кризис в 2011 году, но впоследствии был приостановлен. Проект был задуман давно, цель его – обеспечить Ирак и Иран доступом к сирийским портам, а в перспективе также продление данной транспортной линии до Китая. Сирийские источники сообщают, что до кризиса эта страна реализовала 97% проекта, однако за время войны значительная часть дороги разрушилась. Значительно лучше обстоит ситуация в Ираке, здесь осталось построить около двух километров железной дороги. При этом Иран и Ирак планируют, что связка железных дорог стран пройдет у иракского портового города Басра. Сложнее будет в Сирии, до полного окончания военных действий вряд ли можно об этом реально говорить. Но дело начато, а война уже по всем признакам заканчивается.

Ну, хорошо, соединят эти страны свои дороги, а Азербайджан-то тут причем? Ведь от южной границы этой страны, откуда, скорее всего, и пройдет стальная магистраль, до нас более тысячи километров. Но в том-то и дело, что это немалое даже по нынешним меркам расстояние скоро можно будет легко преодолеть на поезде по международному транспортному коридору Север-Юг, строительство которого приближается к завершению. И эти магистрали, как, наверное, догадался и сам читатель, должны в какой-то точке пересечься, откуда любой пассажир или груз может двигаться во всех четырех направлениях. И не надо думать, что Баку к этому не готов. В последние годы инвестиции в транспортно-логистический сектор Азербайджана составляют около 20% инвестиций в экономику страны. А в целях продолжения этих инвестиций осуществляется сотрудничество с такими международными финансовыми институтами, как Европейский банк реконструкции и развития (EBRD), Азиатский банк развития (ADB) и Европейский инвестиционный банк (EIB). В частности, в 2010-2022 годах инвестиции Азербайджана в развитие железных дорог составят около 5 млрд долларов. Часть этих инвестиций уже вложена на реконструкцию и электрификацию железнодорожных путей, капремонт железной дороги Баку - Беюк-Кесик, обновление парка вагонов, закупку пассажирских и грузовых локомотивов. Как видно, расходы идут в основном в развитие дороги в направлении Восток-Запад. А вот предстоящие расходы, безусловно, больше предназначены уже для другого направления - Юг-Север, который свяжет Персидский залив, Россию и Северную Европу через Азербайджан. По нему и будут ездить поезда в Иран и обратно. А в этом, кстати, не меньше заинтересована и иранская сторона. По словам иранского сопредседателя совместной ирано-российской торговой палаты Хади Тизхуша Табана, присоединение железной дороги Ирана к Азербайджану уже создало большую возможность для развития торговли между Ираном и странами СНГ. Так, объем нынешнего товарооборота Иран-Россия составляет примерно 2 млрд долларов в год, а созданием необходимых инфраструктур можно довести эту цифру и до 10 млрд долларов. А ведь речь идет всего-то о небольшом сегменте в 8 километров с мостом через пограничную реку Астара. Поэтому и незаменима роль железной дороги между Азербайджаном и Ираном, которая может обеспечить полноценный выход иранской продукции на российский и другие рынки.