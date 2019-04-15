Хулуси Акар: Турция не будет объединять С-400 с системами НАТО
Зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф", купленный Турцией, не будет работать ни с системами вооружения НАТО, ни с национальными комплексами, которые связаны с оружием Североатлантического альянса, заявил министр обороны страны Хулуси Акар. сообщает РИА Новости.
Турецкий министр добавил, что решение о покупке российских ЗРК было принято только после того, как союзники по блоку отказались предоставить Анкаре альтернативу "Триумфу".
Также Акар отметил, что политическая позиция Турции после покупки российского вооружения не изменилась: «Никаких изменений обязательств Турции в НАТО нет».
Кроме того, Хулуси Акар, выступая на конференции в Вашингтоне, посвященной американо-турецким отношениям, отметил, что угрозы введения санкций, к которым прибегают США в отношении Анкары в связи приобретением ею у России С-400, не способствуют укреплению связей между членами НАТО.
"Угрозы, ультиматумы, установление крайних сроков отнюдь не помогают, это также не соответствует духу Североатлантического альянса", - передает его слова агентство Anadolu.