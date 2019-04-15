Хулуси Акар: Турция не будет объединять С-400 с системами НАТО

Зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф", купленный Турцией, не будет работать ни с системами вооружения НАТО, ни с национальными комплексами, которые связаны с оружием Североатлантического альянса, заявил министр обороны страны Хулуси Акар. сообщает РИА Новости.

Турецкий министр добавил, что решение о покупке российских ЗРК было принято только после того, как союзники по блоку отказались предоставить Анкаре альтернативу "Триумфу".