Собор Парижской Богоматери в огне Видео; фото; прямой эфир; обновлено 23:45
Городской совет Парижа объявил о перекрытии всех въездов на остров Сите, где расположен объятый пожаром собор Парижской Богоматери, пишет Интерфакс.
Отмечается, что всем лицам, эвакуированным из района пожара, предоставлено временное убежище.
В результате пожара обрушилась кровля. Загорелась левая башня собора, сообщает Reuters.
В тушении огня участвуют несколько сотен пожарных, передает ТАСС. Правую башню собора осматривают изнутри, отмечает РИА Новости. Уже началась специальная миссия по спасению произведений искусства.
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр страны Эдуар Филипп прибыли к собору Парижской Богоматери, сообщил телеканал BFMTV.
* * * 21:55
Верхняя часть шпиля и часы собора Парижской Богоматери обрушились в результате пожара. Об этом сообщили корреспонденты телеканала BFMTV с места событий.
По предварительным данным, возгорание произошло на верхних уровнях здания и может быть связано с идущими в нем в настоящее время ремонтными работами. На месте работают пожарные.
The sad sad moment #NotreDame’s spire fellpic.twitter.com/66CylC4sVB— 🆃🅷🅸🅽🅺🅴🆁 (@4x4nz) 15 апреля 2019 г.
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В Париже загорелся собор Парижской Богоматери, сообщает Reuters.
Собор Парижской Богоматери — одна из наиболее известных достопримечательностей Парижа. Он строился почти двести лет — с середины двенадцатого до середины четырнадцатого века.
First photos/videos emerge on social media #NotreDame— RT (@RT_com) 15 апреля 2019 г.
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