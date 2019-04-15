Собор Парижской Богоматери в огне Видео; фото; прямой эфир; обновлено 23:45

Городской совет Парижа объявил о перекрытии всех въездов на остров Сите, где расположен объятый пожаром собор Парижской Богоматери, пишет Интерфакс.

Отмечается, что всем лицам, эвакуированным из района пожара, предоставлено временное убежище.

В результате пожара обрушилась кровля. Загорелась левая башня собора, сообщает Reuters.

В тушении огня участвуют несколько сотен пожарных, передает ТАСС. Правую башню собора осматривают изнутри, отмечает РИА Новости. Уже началась специальная миссия по спасению произведений искусства.

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр страны Эдуар Филипп прибыли к собору Парижской Богоматери, сообщил телеканал BFMTV.

* * * 21:55

Верхняя часть шпиля и часы собора Парижской Богоматери обрушились в результате пожара. Об этом сообщили корреспонденты телеканала BFMTV с места событий. 

По предварительным данным, возгорание произошло на верхних уровнях здания и может быть связано с идущими в нем в настоящее время ремонтными работами. На месте работают пожарные.

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В Париже загорелся собор Парижской Богоматери, сообщает Reuters.

Собор Парижской Богоматери — одна из наиболее известных достопримечательностей Парижа. Он строился почти двести лет — с середины двенадцатого до середины четырнадцатого века.

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