Рок-группа «Аквариум» прибыла в Грузию в рамках гастрольного тура и решила посетить древнейший христианский памятник культуры. Люди выстроились в полукруг, чтобы послушать живое исполнение. Однако вскоре появившийся священнослужитель потребовал прекратить концерт.

«Прекратите… что за концерты проводишь во дворе церкви, что за дискотеки!» – на повышенных тонах обратился он к нарушителям спокойствия.

Музыканты не стали перечить и без слов завершили выступление. Пользователи соцсетей разделились на два лагеря. Некоторые утверждают, что этот священник славится своими запретами. Другие отметили, что подобное поведение нельзя поощрять во время поста.