Туркмения возобновляет поставки газа в Россию

После перерыва длиной в три года Туркмения возобновила поставки природного газа в Россию, сообщает туркменский новостной сайт «Ориент» со ссылкой на источники в нефтегазовой отрасли.

Поставки возобновились в рамках действующего 25-летнего контракта, подписанного между "Газпромом" и "Туркменгазом" в 2003 году. С 2016 года "Газпром" не покупал туркменский газ, называя это "контрактной паузой". Российскую компанию не устраивала цена, о ее снижении с "Туркменгазом" договориться не получилось, и в середине 2015 года "Газпром экспорт" подал иск в арбитраж, требуя пересмотра стоимости газа с 2010 года.