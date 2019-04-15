Макрон отложил обращение к нации из-за пожара

В связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери президент Франции Эммануэль Макрон отложил телеобращение к нации, запланированное на 20:00 по местному времени, сообщает BFMTV.

Ранее сообщалось, что Макрон собирался подвести итоги трехмесячных национальных дебатов, которые прошли в связи с протестами "желтых жилетов".

Глава французского государства выехал на место происшествия.

Сегодня вечером на верхних уровнях здания главного парижского собора начался пожар. На месте работают пожарные команды. Вокруг здания создан периметр безопасности.