Ильхам Алиев повысил социальные пособия

Согласно информации, размер социального пособия по возрасту с 1 апреля 2019 года составит 130 манатов (в настоящее время - 73 маната); пособия для инвалидов I группы - 150 манатов (82 маната), для инвалидов II группы - 130 манатов (61 манат), инвалидов III группы - 110 манатов (52 маната).

Размер пособия для детей до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья достигнет 150 манатов (в настоящее время - 82 маната), по потере кормильца - 80 манатов (68 манатов); выплат опекунам детей, потерявших родителей, - 100 манатов (61 манат); социальных выплат детям граждан, находящихся на срочной действительной военной службе - 100 манатов (68 манатов); женщинам, имеющим более пяти детей - 55 манатов (33 маната) за каждого ребенка; выплат за рождение ребенка - 200 манатов (109 манатов); пособия на погребение - 300 манатов (146 манатов).

Также учреждена президентская пенсия для лиц, ухаживающих за инвалидами I группы и детьми до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, в размере 50 манатов.

Ветеранам войны вместо социальных пособий за коммунальные, транспортные и прочие расходы и служащим в составе боевой армии вместо страховой части к пенсии с 1 апреля будет выплачиваться 80 манатов.

Размер пенсии для инвалидов войны I группы с 1 апреля составит 250 манатов (сейчас - 82 маната), II группы - 230 манатов (158 манатов), III группы - 210 манатов (121 манат).

Пенсия для инвалидов I группы, имеющих право на трудовую пенсию, и получающих соцпособие по инвалидности по общим болезням, а также в связи с пребыванием в зоне военных операций, за трудовые травмы и профессиональные болезни по причине ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС (за исключением инвалидов по зрению) будет увеличена до 100 манатов (сейчас она составляет 73 маната).