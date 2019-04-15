Трамп подсказал, как тушить собор Парижской Богоматери

Президент США Дональд Трамп прокомментировал пожар в соборе Парижской Богоматери в столице Франции.

«Ужасно наблюдать за пожаром в соборе Нотр-Дам в Париже. Может, стоит использовать воздушные танкеры для его тушения. Следует действовать быстро!» — написал он в Twitter.

Между тем во французской газете Le Monde отметили, что разгоревшийся пожар нельзя тушить с воздуха, так как есть опасность повредить оставшиеся конструкции собора, а также причинить вред находящимся рядом с ним людям.