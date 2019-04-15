Пашинян пообещал не отключать российские телеканалы

В Армении не будут вводить ограничения на вещание российских телеканалов, однако ретрансляция зарубежных телеканалов предполагает "определенные границы корректности", заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

"Любая телекомпания, любое государство должны осознавать, что вещание на территории другой страны предполагает границы определенной корректности", - заявил глава кабмина Армении, комментируя подготовленные российскими телеканалами репортажи, в которых якобы премьера обвинили в политическом преследовании экс-президента Роберта Кочаряна, передает РИА Новости.

"Думаю, возможно, российские телеканалы эту проблему учтут и сделают соответствующие выводы... Никто не ограничивает право на выражение мнения", - отметил Пашинян, добавив, что в Армении свободны как армянские, так и российские СМИ.

Напомним, на прошлой неделе в парламенте Армении был обсужден вопрос об ограничении вещания государственного телеканала "Россия". Армянские СМИ отмечали, что телеканал выпускает в эфир крайне агрессивные передачи с явной антиармянской направленностью, призывающие к ненависти к армянам.