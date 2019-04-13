В рамках совершенствования дорожной инфраструктуры Баку начались работы в районах, известных как круг 4-й микрорайон и Баладжарский круг.

Как сообщили haqqin.az в Бакинском транспортном агентстве, данные мероприятия будут способствовать улучшению транспортных условий на обоих кругах, минимизации периодически наблюдаемых случаев пробок и тесноты, и, кроме того, путем устранения точек конфликта создадут условия для повышения безопасности пешеходов как одного из приоритетных вопросов в регулировании дорожного движения.

На круге 4-й микрорайон с целью повышения эффективности движения меняются геометрические размеры данного круга. Планируется установить на круге точку разворота, чтобы организовать бесперебойное движение транспортных средств, въехавших в круг с улицы Джавадхана (со стороны станции метро "Мемар Аджеми") и улицы 20 Января и желающих развернуться.

Транспортные средства, движущиеся к кругу от улиц Гусейна Сеиидзаде и Мир Джалала и направляющиеся к проспекту З.Буниятова, смогут двигаться напрямую, без въезда на круг. Для направления движения на перекрестке улиц Джавадхана и Гусейна Сеидзаде будет создан разделительный островок.