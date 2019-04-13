Эльмар Мамедъяров: «На переговорах с Ереваном мы смогли глубоко понять моменты»

На московской встрече глав МИД Азербайджана, России и Армении с сопредседателями Минской группы ОБСЕ было обсуждено несколько предложений, приняты определенные решения. Об этом сказал журналистам министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«Были проведены широкие субстантивные переговоры. Вначале состоялась трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Армении и России. В конкретной форме были обсуждены вопросы, которые до сих пор препятствовали продвижению переговоров. Не могу сказать о полном продвижении. Однако мы смогли более подробно и глубоко понять те моменты, вызывавшие у нас проблемы с армянской стороной», - сказал Мамедъяров.

Министр добавил, что обсуждения велись вокруг предложенного Россией в 2016 году плана.

«Естественно, одной встречей всех вопросов не решить. Достижением этой встречи стало то, что мы поняли, какие есть проблемы, какие проблемы необходимо решать. Например, Армения выдвигает вопросы, связанные со статусом и безопасностью. Мы же, в первую очередь, делаем акцент на выводе армянских войск с оккупированных территорий и возвращении вынужденных переселенцев на родные земли. Обсуждения были проведены вокруг этих четырех вопросов, было принято решение продолжать переговоры», - сказал глава азербайджанского внешнеполитического ведомства.