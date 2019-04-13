Терновый венец Христа спасли из горящего собора Парижской Богоматери

Реликвии собора Парижской Богоматери, где в понедельник вечером начался пожар, находятся в безопасности. Об этом со ссылкой на одного из пожарных сообщает телеканал France-Info.

По данным сотрудника экстренных служб, фрагмент Тернового венца Христа, который был доставлен в собор в 1239 году, находится в безопасности. Также сохранена туника короля Людовика IX Святого, уточняет Le Figaro со ссылкой на представителя собора.

Эту информацию со ссылкой на одного из священников собора, отца Фредерика, подтвердил в Twitter журналист издания Paris Match Николя Делесалль. Все ценности, находившиеся внутри собора, включая его сокровищницу и терновый венец, спасены, написал он. Представитель собора заявил изданию France-Info что реликвии лежат в сокровищнице, которая не пострадала от пожара.