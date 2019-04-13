Таможенники конфисковали тонны слоновой кости в Китае
Китайские таможенники поставили своеобразный рекорд, изъяв у контрабандистов международной преступной группировки 2 700 слоновых бивней общим весом 7,5 тонны, пишет газета The New York Post.
Полиция задержала 20 человек, подозреваемых в причастности к преступлению. В настоящее время они находятся за решеткой.
По словам главы административного бюро по борьбе с контрабандой Китая, слоновая кость была из Нигерии и других африканских стран. Преступники спрятали ценный груз в деревянные контейнеры и хранили на заброшенном заводе по переработке отходов.
Власти КНР ввели в 2018 году запрет на торговлю изделиями из слоновой кости. Запрет не распространяется лишь на порт Гонконг, который остается основным транзитным пунктом для товаров, находящихся под угрозой исчезновения.