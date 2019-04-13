Полиция задержала 20 человек, подозреваемых в причастности к преступлению. В настоящее время они находятся за решеткой.

По словам главы административного бюро по борьбе с контрабандой Китая, слоновая кость была из Нигерии и других африканских стран. Преступники спрятали ценный груз в деревянные контейнеры и хранили на заброшенном заводе по переработке отходов.

Власти КНР ввели в 2018 году запрет на торговлю изделиями из слоновой кости. Запрет не распространяется лишь на порт Гонконг, который остается основным транзитным пунктом для товаров, находящихся под угрозой исчезновения.