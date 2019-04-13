Решение вынесено в связи с истечением срока ареста, который завершился 15 апреля. Также освободили из-под ареста Виктора Рубана, который проходил по делу вместе с Савченко.

"Я выхожу из этого зала как свободный человек. Я вернула себе волю и буду бороться за Украину", - заявила Савченко.

Напомним, Надежда Савченко подозревается в подготовке терактов в Верховной Раде и правительственном квартале Киева. Кроме того, ее подозревают в совместной с Рубаном подготовке покушения на президента Петра Порошенко.