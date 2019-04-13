Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "Об учреждении пенсии Президента Азербайджана для ветеранов войны", согласно которому для ветеранов войны учреждается пенсия Президента Азербайджана в размере 80 манатов, сообщает АзерТАдж.

Согласно информации, учрежденная президентская пенсия выплачивается лицам, получавшим до 1 апреля 2019 года социальные пособия за коммунальные, транспортные и другие услуги, взамен этого социального пособия; участникам войны, получающим трудовые пенсии и отслужившим в составе боевой армии (за исключением ветеранов Великой Отечественной войны); а также военнослужащим, выполнявшим воинские обязанности в стране, в которой велись боевые действия, взамен прибавки к страховой части трудовой пенсии.

Пенсии выплачиваются за счет средств, предусмотренных в госбюджете для расходов Министерства труда и социальной защиты населения, этим же министерством.

Лицам, имеющим право как на получение учрежденной настоящим указом пенсии Президента Азербайджана, так и президентских пенсий, полагающихся лицам, имеющим инвалидность, полученную в связи с войной или событиями 20 января 1990 года, лицам, участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, лицам, работавшим во время блокады Ленинграда в период Второй мировой войны на предприятиях, в учреждениях и организациях города и награжденным медалью «За оборону Ленинграда», нагрудным знаком «Житель блокадного Ленинграда», лицам с инвалидностью I группы, полученной в связи с общим заболеванием, болезнью в период военной службы, трудовой травмой и профессиональным заболеванием, пребыванием в зоне проведения военных операций, по причине, связанной с ликвидацией аварии на Чернобыльской АЭС, назначается только одна из указанных пенсий - самая высокая из них.

Кабинету министров поручено в месячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения по приведению актов Президента Азербайджана в соответствие с настоящим указом.