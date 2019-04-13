Зять Эрдогана рассказал о переговорах с Трампом

Министр финансов и казначейства Турции и зять президента страны Реджепа Эрдогана Берат Албайрак обсудил с президентом США Дональдом Трампом поставки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, находясь с визитом в Вашингтоне. Об этом сообщил сегодня телеканал NTV.

По его данным, Албайрак заявил по итогам встречи, что она была конструктивной и позитивной. Он также отметил, что Трамп занял "разумную позицию" по вопросу поставок С-400.

Албайрак передал Трампу послание от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, указывает телеканал.

Ранее сообщалось, что Албайрак провел встречу с министром финансов США Стивеном Мнучиным. Он также встретился с инвесторами и представителями ряда международных финансовых институтов, включая Международный валютный фонд и Всемирный банк.