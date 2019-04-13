После ареста Ассанжа на Эквадор совершили 40 миллионов кибератак
После ареста основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа на сайт государственных учреждений Эквадора было совершено более 40 миллионов кибератак, сообщает Reuters.
По словам заместителя министра информационных и коммуникационных технологий Эквадора Патрисио Реала, среди них оказались сайты президента страны, МИД и Центробанка. При этом чиновник не приписал нападения какой-либо отдельной стране или группе хакеров и признался, что установить их личности будет проблематично.
Уточняется, что кибератаки не привели к краже правительственных данных, но затруднили доступ к учетным записям сотрудников госучреждений.