ЗРС С-400 будут обеспечивать безопасность Анкары и Стамбула

Приобретаемые Турцией российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 будут обеспечивать безопасность крупнейших турецких городов - Анкары и Стамбула. Такое предположение, как сообщает телеканал NTV, высказал во вторник министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в Вашингтоне.

"Возможно, С-400 будут обеспечивать безопасность Анкары и Стамбула", - сказал он, напомнив, что закупаемые американские истребители пятого поколения F-35 будут дислоцированы на авиабазе в Малатье, которая находится в 600 км от турецкой столицы.

Акар также сообщил новую информацию о возможной дате поставок систем ПВО в республику: "В ходе наших последних контактов с Россией с их стороны прозвучала фраза об июне". Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган уже заявлял, что системы С-400 могут быть поставлены в Турцию до июля.

В марте близкая к правительству газета Yeni Safak со ссылкой на источник в военных структурах республики написала, что первым пунктом дислокации С-400 в Турции станет авиабаза вблизи Анкары.