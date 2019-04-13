Багдат Амреев на переговорах с Ильхамом Алиевым

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдата Амреева, сообщает пресс-служба главы государства.

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