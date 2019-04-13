На последнем заседании государственный обвинитель потребовал приговорить обвиняемого к 11 годам лишения свободы, однако суд вынес решение о 8 годах заключения.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по делу Рауфа Аллахвердиева, обвиняемого в присвоении денежных средств в особо крупных размерах.

Согласно обвинительному акту, Рауф Аллахвердиев основал в России компанию Roma S Kompaniya A и для развития компании пытался привлечь финансовые средства всеми возможными способами, в том числе и противозаконными.

По поддельным документам сменив имя и фамилию и став Раилем Юсифовым, Аллахвердиев вошел в преступный сговор с гражданкой России Еленой Акулич и в разное время брал деньги в московском филиале Международного банка Азербайджана. Всего он получил в московском филиале МБА 15 миллионов манатов. Полученные незаконным путем средства перечислялись на счета Roma S Kompaniya A.

Помимо этого, обвиняемый, чтобы в дальнейшем скрыться от следствия, пытался незаконно попасть в Азербайджан, для чего вновь прибег к фальсификации документов. Р.Аллахвердиев подделал «Свидетельство на возвращение в Азербайджанскую Республику» на имя Гасана Гулиева. Несмотря на такие «предосторожности» пограничники на контрольно-пропускном посту «Самур» в Гусарском районе его задержали.

В отношении Р.Аллахвердиева было возбуждено уголовное дело по статье 179.3.2 (Присвоение в особо крупных размерах) УК Азербайджана и была применена мера пресечения в виде ареста до суда.