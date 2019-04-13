Рауф переименовался в Раиля и присвоил миллионы Межбанка haqqin.az из зала суда
В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по делу Рауфа Аллахвердиева, обвиняемого в присвоении денежных средств в особо крупных размерах.
На последнем заседании государственный обвинитель потребовал приговорить обвиняемого к 11 годам лишения свободы, однако суд вынес решение о 8 годах заключения.
Согласно обвинительному акту, Рауф Аллахвердиев основал в России компанию Roma S Kompaniya A и для развития компании пытался привлечь финансовые средства всеми возможными способами, в том числе и противозаконными.
По поддельным документам сменив имя и фамилию и став Раилем Юсифовым, Аллахвердиев вошел в преступный сговор с гражданкой России Еленой Акулич и в разное время брал деньги в московском филиале Международного банка Азербайджана. Всего он получил в московском филиале МБА 15 миллионов манатов. Полученные незаконным путем средства перечислялись на счета Roma S Kompaniya A.
Помимо этого, обвиняемый, чтобы в дальнейшем скрыться от следствия, пытался незаконно попасть в Азербайджан, для чего вновь прибег к фальсификации документов. Р.Аллахвердиев подделал «Свидетельство на возвращение в Азербайджанскую Республику» на имя Гасана Гулиева. Несмотря на такие «предосторожности» пограничники на контрольно-пропускном посту «Самур» в Гусарском районе его задержали.
В отношении Р.Аллахвердиева было возбуждено уголовное дело по статье 179.3.2 (Присвоение в особо крупных размерах) УК Азербайджана и была применена мера пресечения в виде ареста до суда.
Отметим, что в России по иску московского филиала Межбанка «МБА-Москва» против Рауфа Аллахвердиева также состоялся судебный процесс, на котором он фигурировал как Раиль Юсифов.
В феврале 2019 года Коллегия Верховного суда России по гражданским делам рассматривала иск ООО «МБА-Москва» к компании Roma S Kompaniya A к ее владельцу Раилю Юсифову, а также к ЗАО S-Geniy с требованием возращения кредитов и отчуждения в пользу банка коммерческого здания, которое было заложено под эти кредиты. Дело было рассмотрено в Верховном суде, так как компания AM-Development (бывшая компания S-Geniy) подала апелляционную жалобу.
Из материалов дела следует, что компания Roma S Kompaniya A в 2011-2012 года получила в «МБА-Москва» кредиты на 5,3 и 2,83 миллиона рублей. Под эти кредиты в залог было оставлено трехэтажное коммерческое здание, принадлежащее компании S-Geniy.
Однако в ходе судебных тяжб выяснилось, что это здание было построено незаконно. Плюс ко всему у него обнаружился еще один владелец – Мартиросян Ованес Гургенович, который подал в суд иск с требованием аннулировать договор о передаче здания в залог под кредиты «МБА-Москва». Суд удовлетворил требование Мартиросяна.
Российские источники указывают, что компания Roma S Kompaniya A была зарегистрирована в Москве в 2003 году. В качестве сферы деятельности этой компании было указано, что она будет заниматься продажей овощей, фруктов, мяса и мясных продуктов. Согласно уставным документам компании, 60% акций принадлежат Рауфу Аллахвердиеву, ставшего Раилем Юсифовым, а 40% - Елене Акулич.