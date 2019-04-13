Госдума приняла закон об изоляции Рунета

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об «обеспечении безопасного и устойчивого функционирования» интернета на территории России, пишет издание Медуза.

Закон об изоляции российского сегмента интернета вступит в силу 1 ноября 2019 года. Отдельные положения — о криптографической защите информации и о национальной системе доменных имен — начнут действовать с 1 января 2021 года.

Авторами инициативы выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой, пишет ТАСС.

Согласно окончательной редакции текста, отвечать за "координацию обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования" интернета в РФ будет Роскомнадзор. В случае возникновения угроз стабильной работе Сети в России ведомство сможет "осуществлять централизованное управление сетью связи общего пользования". При этом правительство будет определять виды угроз и меры по их устранению. В том числе кабмин будет определять "случаи управления техническими средствами противодействия угрозам и передачи обязательных к выполнению указаний".