В Баку брат жестоко расправился с сестрами
В Баку ранее судимый Мухтар Алиманов на почве бытового конфликта убил одну сестру, а вторую тяжело ранил, говорится в сообщении пресс-службы МВД.
Согласно информации, Алиманов нанес несколько ножевых ранений сестре Саадат Алимановой. Затем он напал с ножом на другую сестру - Малахат.
Саадат скончалась на месте происшествия, Малахат была госпитализирована в тяжелом состоянии.
В результате неотложных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции и прокуратуры, подозреваемый в убийстве М.Алиманов был задержан.