Россия затеяла молочную войну с Беларусью

Россия настаивает на отмене решения в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), обязывающего Москву полностью открыть рынок для молочной продукции из Беларуси, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, Россия намерена добиваться отмены решения Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на заседании Евразийского межправительственного совета, которое состоится 30 апреля. Решение ЕЭК предписывает Москве соблюдать нормы ЕАЭС, касающиеся внутреннего рынка, в том числе о допуске любых товаров, произведенных в странах-членах организации.

Ранее Россельхознадзор ограничил поставки молочной продукции из Беларуси, мотивируя это тем, что белорусские уполномоченные органы выдают сертификаты на молочную продукцию низкого качества, производящуюся на предприятиях, у которых нет необходимых мощностей и оборудования. В частности, в Россию запрещен ввоз белорусского молока, сливок и сухого молока в таре объемом больше 2,5 литра.