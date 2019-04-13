Так, базовая оценка кредитоспособности банка повышена с caa2 до b3, а долгосрочный депозитный рейтинг - с B3 до B1 с позитивным прогнозом. Долгосрочный рейтинг риска контрагента МБА повышен с B2 до Ba3.

По мнению экспертов агентства, на данные изменения повлияли такие факторы, как улучшение качества активов и показателей капитализации банка, что, в свою очередь, привело к высокой рентабельности финансового института. В результате эффективной деятельности чистая прибыль МБА по итогам 2018 года составила 426 миллионов манатов. Коэффициент достаточности капитала увеличился, и рентабельность активов (ROAА) в годовом исчислении составила 3,5%.

По мнению экспертов, достигнутые в нашей стране макроэкономическая стабильность и благоприятная операционная среда, созданная для местных банков, также играют важную роль в повышении рейтингов МБА.

В соответствии с ожиданиями агентства на последуюшие 12-18 месяцев, текущая структура баланса банка позитивно повлияет на чистую прибыль финансового института и позволит сохранить данную тенденцию.

По словам председателя правления МБА Аббаса Ибрагимова, «решение международного рейтингового агентства относительно повышения рейтингов отражает происходящие сегодня процессы развития в МБА. Позитивные тенденции в банке тщательно отслеживаются и оцениваются международными рейтинговыми агентствами. Повышение финансовой устойчивости банка создает большие возможности для реализации стратегических проектов».