На восстановление собора Парижской Богоматери выделят миллионы евро

Семья французского бизнесмена Бернара Арно и его группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy намерены выделить 200 млн на восстановление собора.

Представители французского Фонда наследия запустили национальную кампанию по сбору средств на восстановление одного из главных символов Парижа.

Сразу целый ряд организаций, компаний и меценатов по всему миру пообещали выделить средства на реставрацию собора Парижской Богоматери, серьезно пострадавшего в результате пожара, пишет Дойче велле.

Немецкий политик, член партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц в свою очередь, заявил о необходимости создания "гражданской инициативы", которая будет отвечать за сбор финансирования в Германии.

Между тем в Париже созвали экспертную группу архитекторов, которая должна оценить урон, нанесенный пожаром конструкции собора Парижской Богоматери, сообщает AFP.

Эксперты пытаются определить, стабильна ли структура здания, и могут ли пожарные войти внутрь, чтобы продолжить свою работу, заявил госсекретарь в МВД Франции Лоран Нуньес.

Прокуратура Парижа начала расследование причин возгорания по статье о "неумышленном причинении ущерба".

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступив с заявлением, подчеркнул, что "худшего удалось избежать": "Мы совместно восстановим Нотр-Дам. Это, несомненно, будет проектом на долгие годы".