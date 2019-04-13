На восстановление собора Парижской Богоматери выделят миллионы евро
Сразу целый ряд организаций, компаний и меценатов по всему миру пообещали выделить средства на реставрацию собора Парижской Богоматери, серьезно пострадавшего в результате пожара, пишет Дойче велле.
Представители французского Фонда наследия запустили национальную кампанию по сбору средств на восстановление одного из главных символов Парижа.
Семья французского бизнесмена Бернара Арно и его группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy намерены выделить 200 млн на восстановление собора.
Немецкий политик, член партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц в свою очередь, заявил о необходимости создания "гражданской инициативы", которая будет отвечать за сбор финансирования в Германии.
Между тем в Париже созвали экспертную группу архитекторов, которая должна оценить урон, нанесенный пожаром конструкции собора Парижской Богоматери, сообщает AFP.
Эксперты пытаются определить, стабильна ли структура здания, и могут ли пожарные войти внутрь, чтобы продолжить свою работу, заявил госсекретарь в МВД Франции Лоран Нуньес.
Прокуратура Парижа начала расследование причин возгорания по статье о "неумышленном причинении ущерба".
Президент Франции Эммануэль Макрон, выступив с заявлением, подчеркнул, что "худшего удалось избежать": "Мы совместно восстановим Нотр-Дам. Это, несомненно, будет проектом на долгие годы".